США ведут дискуссии с другими странами о предоставлении Украине ПВО большой дальности, - представитель Пентагона

Об этом сообщает CNN, передает " Еспресо. TV ".

Как сказал сегодня, 21 марта, во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби, США ведут "постоянные дискуссии" с другими странами относительно предоставления Украине "типов оборонных возможностей, включающих противовоздушную оборону большой дальности", которая была бы удобна украинской армии.

Это "активные консультации", – подчеркнул Кирби.

На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин посетил Словакию и Болгарию после участия в конференции министров обороны НАТО в Брюсселе. Одной из тем встречи была передача Украине словацких ПВО С-300 в обмен на что-то другое. Но никакого соглашения между Словакией и США не было объявлено.

Напомним, США предоставят Украине свои советские системы ПВО, которые десятилетия назад тайно купили, - The Wall Street Journal

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