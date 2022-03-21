США ведут дискуссии с другими странами о предоставлении Украине ПВО большой дальности, - представитель Пентагона
США продолжают искать мощные системы ПВО, которые могут помочь Украине самостоятельно "закрыть небо"
Об этом сообщает CNN, передает " Еспресо. TV ".
Как сказал сегодня, 21 марта, во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби, США ведут "постоянные дискуссии" с другими странами относительно предоставления Украине "типов оборонных возможностей, включающих противовоздушную оборону большой дальности", которая была бы удобна украинской армии.
Это "активные консультации", – подчеркнул Кирби.
На прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин посетил Словакию и Болгарию после участия в конференции министров обороны НАТО в Брюсселе. Одной из тем встречи была передача Украине словацких ПВО С-300 в обмен на что-то другое. Но никакого соглашения между Словакией и США не было объявлено.
- Напомним, США предоставят Украине свои советские системы ПВО, которые десятилетия назад тайно купили, - The Wall Street Journal
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное