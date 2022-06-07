Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления Управления энергетической информации США.

В прошлом году ЕС был пунктом назначения только трети американских поставок. Увеличение означает, что сейчас в США приходится почти половина импорта СПГ в Европе, что примерно вдвое больше, чем в 2021 году.

Администрация Байдена пообещала увеличить поставки топлива в Европу после того, как блок решил отказаться от российского газа в ответ на вторжение страны в Украину в феврале. Еще до этого регион уже боролся с сокращением поставок, из-за которого цены на газ в Европе взлетели до беспрецедентного уровня. Перспектива большей прибыли побудила американских поставщиков с гибкостью контрактов поставлять больше топлива в Европу за счет других направлений.

В Азию, которая была местом назначения почти половины американских грузов СПГ за последние два года, в 2022 году объемы поставок сократились вдвое.

США также увеличили общие объемы экспорта СПГ в текущем году. Поставки топлива выросли на 18% с уровня 2021 года до в среднем 11,5 миллиарда кубических футов в день после увеличения мощности терминалов Sabine Pass и Calcasieu Pass.

Отметим, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов сообщил , что идет работа над тем, чтобы седьмой пакет санкций против России включал эмбарго на газ.

Сегодня, 7 июня, мнение о том, что ЕС должен совместно работать над утверждением седьмого пакета санкций, включающий полный отказ от газа из России, повторил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

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