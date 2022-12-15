Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, комментировавшихся на условиях анонимности.

Отмечается, что расширенная подготовка позволит американским инструкторам учить по одному украинскому батальону – примерно от 600 до 800 военнослужащих – ежемесячно. В настоящее время американцы обучают в среднем 300 военных в месяц.

С начала полномасштабной войны американские инструкторы научили около 3100 украинцев, преимущественно небольшими группами, готовившимися к работе с определенными системами вооружения, как HIMARS.

Вместе с тем, изменится сама программа тренировки. Известно, что планируется обучать большие группы, чтобы они отрабатывали передовые тактики ведения боя, в том числе совместные учения, когда пехота учится действовать в координации с артиллеристами.

При этом, как отмечает NYT, украинские официальные лица опасаются отводить слишком много военнослужащих с фронта для специальной подготовки. Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках, украинская сторона приняла расширение программы.

Планируется, что расширенная программа подготовки начнется с начала 2023 года.

1 декабря в CNN отметили, что администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.