Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир США вдвое расширят программу обучения украинских военных в Германии, - NYT

США вдвое расширят программу обучения украинских военных в Германии, - NYT

15 декабря, 2022 четверг
12:39
Мир

Президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, комментировавшихся на условиях анонимности.

Отмечается, что расширенная подготовка позволит американским инструкторам учить по одному украинскому батальону – примерно от 600 до 800 военнослужащих – ежемесячно. В настоящее время американцы обучают в среднем 300 военных в месяц.

С начала полномасштабной войны американские инструкторы научили около 3100 украинцев, преимущественно небольшими группами, готовившимися к работе с определенными системами вооружения, как HIMARS.

Вместе с тем, изменится сама программа тренировки. Известно, что планируется обучать большие группы, чтобы они отрабатывали передовые тактики ведения боя, в том числе совместные учения, когда пехота учится действовать в координации с артиллеристами.

При этом, как отмечает NYT, украинские официальные лица опасаются отводить слишком много военнослужащих с фронта для специальной подготовки. Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках, украинская сторона приняла расширение программы.

Планируется, что расширенная программа подготовки начнется с начала 2023 года.

  • 1 декабря в CNN отметили, что администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
США
помощь Украине
Читайте также:
Вовчий суд
Автор
14 декабря, 2022 среда
Волчий суд. Как ОАСК играл под дудку Кремля
Пєсков
12 декабря, 2022 понедельник
Британская разведка объяснила, что стоит за новыми заявлениями Кремля о целях войны против Украины
зима
14 декабря, 2022 среда
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине усилятся морозы
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.18
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 декабря
14:05
OPINION
"Ультраправачня" ничем не лучше "ультралевачни"
13:50
"Когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле". Генштаб прокомментировал возможность "праздничного прекращения огня"
13:46
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
13:43
Большой дефицит электроэнергии: в Житомирской области ввели аварийные отключения
13:38
США передали Киеву спецтехнику и генераторы для котельных и станций теплоснабжения
13:36
Ущерб Николаева от российских обстрелов достигает 813 млн грн, - Сенкевич
Киевская школа экономики назвала прямые убытки инфраструктуры Украины от войны
13:22
РФ атаковала Никопольщину: Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за повреждения контактной сети
13:17
Россия впервые за последние шесть дней вывела в море носители "Калибров", - ВМС
13:15
Обновлено
Оккупанты ударили по Херсону, есть двое погибших и двое травмированных, город обесточен
13:00
Из-за российской агрессии в Украине уже погибли 477 детей
12:57
В Беларуси часть войск, находившихся на границе с Украиной, возвращается на базу, - Гаюн
12:51
Мокрый снег с переходом в дождь и порывы ветра. Прогноз погоды на 16 декабря от Наталки Диденко
12:47
Россияне заявили об "обстреле" села в Белгородской области, часть населенного пункта без света
12:40
Украина получила от ООН $4,5 млрд гуманной помощи: в правительстве объяснили, куда направили деньги
12:16
Беспилотник РФ пытался атаковать пограничников Николаевщины
12:04
Эксклюзив
Беларусь и Крым неудобны для наступления РФ на Украину, россияне могут двигаться только по одному направлению, - военный эксперт Свитан
12:03
OPINION
У России не будет другого шанса
11:48
В Германии строят завод по производству боеприпасов, в которых нуждается Украина, - СМИ
11:40
Эксклюзив
Владимир Путин
ЕС и НАТО в ближайшее время обратятся с заявлением, в котором планируют призвать РФ вывести войска из Украины, - дипломат Войтко
11:39
Укренэрго
В Украине сохраняется значительный дефицит электроэнергии, ситуация усугубляется погодой, - Укрэнерго
11:09
Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине, - Politico
10:55
Эксклюзив
В Украине изъяли более 305 тыс. взрывоопасных предметов за время полномасштабной войны, - пресс-офицер ГСЧС Хорунжий
10:50
Штурмовали города Юга и Востока и грабили элеваторы: 15 террористов "Л/ДНР" получили по 15 лет заключения
10:40
Инфографика
На войне в Украине за сутки Россия потеряла 590 оккупантов, 27 беспилотников, 5 танков и 12 артсистем
10:39
Известный дипломат об условиях макрофина от ЕС: европейцы хотят видеть демократический парламент, верховенство прав и свободу слова (документ)
10:32
Во временно оккупированной Кадиевке Луганской области в казарме россиян раздался взрыв, - Гайдай
10:27
Инфографика
В Украине подскочил курс евро, что со стоимостью доллара
10:14
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украина приближается к дискуссии о получении самолетов, - Згурец
10:13
Войска РФ 86 раз обстреляли Херсонщину за сутки: погибли три гражданских, еще 13 - получили ранения
10:12
В Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии, в столице – плановые
10:05
OPINION
Сила гражданского общества должна остановить превращение Украины в "вторую Россию"
10:01
Совбез ООН
В конгресс США внесли резолюцию, предлагающую исключить Россию из Совбеза ООН
09:58
Захватчики в Луганской области заменяют коллаборантов в "местных органах" на правоохранителей из Краснодара, - ОВА
09:55
Турецкий беспилотный истребитель, оснащенный украинским двигателем, совершил первый полет
09:49
Обзор
Заметки из подвала, украинский Донецк и бабка в УПА – 5 книг, в которых все (не) становится на свои места
09:41
Около полуночи оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру в Купянске с ЗРК С-300
09:29
Британская разведка оценила возможность нового наступления на Север Украины
09:27
Россияне обстреляли инфраструктуру Николаевщины: под поражением оказались две общины
09:26
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Закон о медиа возвращает Украину в советское время с государственным телевидением, - Княжицкий
09:24
РФ сосредоточилась на ведении наступления по Бахмутскому и Авдеевскому направлениям, еще на трех - пытается улучшить тактическое положение
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV