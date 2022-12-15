США вдвое расширят программу обучения украинских военных в Германии, - NYT
Президент США Джо Байден одобрил расширение подготовки украинских военных на американской базе в немецком Графенвере
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, комментировавшихся на условиях анонимности.
Отмечается, что расширенная подготовка позволит американским инструкторам учить по одному украинскому батальону – примерно от 600 до 800 военнослужащих – ежемесячно. В настоящее время американцы обучают в среднем 300 военных в месяц.
С начала полномасштабной войны американские инструкторы научили около 3100 украинцев, преимущественно небольшими группами, готовившимися к работе с определенными системами вооружения, как HIMARS.
Вместе с тем, изменится сама программа тренировки. Известно, что планируется обучать большие группы, чтобы они отрабатывали передовые тактики ведения боя, в том числе совместные учения, когда пехота учится действовать в координации с артиллеристами.
При этом, как отмечает NYT, украинские официальные лица опасаются отводить слишком много военнослужащих с фронта для специальной подготовки. Но поскольку зима замедлила темпы боевых действий на многих участках, украинская сторона приняла расширение программы.
Планируется, что расширенная программа подготовки начнется с начала 2023 года.
- 1 декабря в CNN отметили, что администрация Байдена рассматривает возможность значительного расширения подготовки украинских военных на американской базе в Германии, в частности, речь идет об обучении до 2500 человек.
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