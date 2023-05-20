США в военной помощи Украине действуют так, чтобы избежать Третьей мировой войны, - Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон оказывает Украине военную помощь таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны
Об этом сообщает Белый дом .
Таким образом, Салливан ответил на вопрос о рисках эскалации в Украине после решения США обучать украинских пилотов на истребителях F-16.
"Базовая установка президента состоит в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны", – сказал советник Джо Байдена.
Он добавил, что самолеты F-16 не нужны Украине для предстоящего контрнаступления, но они помогут в развитии украинских военно-воздушных сил.
"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - заявил Салливан.
- Президент США Джо Байден заявил во время саммита G7, что США не против обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
- Также стало известно, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
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