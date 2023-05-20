Об этом сообщает Белый дом .

Таким образом, Салливан ответил на вопрос о рисках эскалации в Украине после решения США обучать украинских пилотов на истребителях F-16.

"Базовая установка президента состоит в том, что мы намерены делать все возможное, чтобы поддержать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность. И мы также намерены действовать таким образом, чтобы избежать Третьей мировой войны", – сказал советник Джо Байдена.

Он добавил, что самолеты F-16 не нужны Украине для предстоящего контрнаступления, но они помогут в развитии украинских военно-воздушных сил.

"Мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - заявил Салливан.