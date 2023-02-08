США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
Заместитель постпреда США при ООН посол Ричард Миллс подчеркнул, что поставки оружия для Украины – это самооборона нашего государства, и она не мешает прекращению войны
С таким заявлением он выступил в среду во время заседания Совбеза ООН, передает Укринформ.
"Мы однозначно исключаем представление о том, что самооборона Украины является препятствием для прекращения этой войны. Никто не хочет мира в Украине больше, чем сами украинцы. Речь идет о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины, а не России", - сказал он.
Миллс подчеркнул, что Совбез, который Россия собирает, чтоб обсудить "опасные поставки оружия", страна-террорист хочет использовать, чтобы "отвлечь внимание международного сообщества от собственной вооруженной агрессии против страны-члена ООН".
"Если Россия хочет говорить об опасных поставках оружия на этом Совете, пусть она будет откровенна о сотнях иранских беспилотников, которые Тегеран передал РФ в нарушение резолюции 2231 Совета безопасности", - подчеркнул представитель США.
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