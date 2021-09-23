США в ОБСЕ призвали Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Джелялова и братьев Ахтемовых

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт миссии США.

"Мы продолжаем следить за делом Джелялова и других обвиняемых и призываем к их немедленному освобождению. Мы обеспокоены тем, что обвинения против еще одного обвиняемого по делу, Асана Ахтемова, стали более строгими после того, как он отказался от показаний, данных под принуждением. Сообщается, что в первые дни задержания в начале этого месяца Ахтемов подвергся жестоким пыткам со стороны ФСБ", - говорится в заявлении.

Представительство также обратило внимание на усиление обвинения Джелялова, после которого ему грозит до 20 лет заключения.

"Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Как сторона, подписавшая совместную декларацию "Крымской платформы", мы подтверждаем, что Крым является частью Украины. Мы присоединяемся к партнерам и подтверждаем, что наши санкции против России из-за востока Украины останутся силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства. Санкции за Крым останутся в силе", - говорится в заявлении.

Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.

Впоследствии Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.

Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Затем, арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".