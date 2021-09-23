США в ОБСЕ призвали Россию освободить заместителя председателя Меджлиса Джелялова и братьев Ахтемовых
Руководитель отдела глобальной политики и безопасности Миссии США при ОБСЕ Эндрю Шепард во время выступления на заседании постоянного совета в Вене призвал освободить задержанных российскими силовиками крымскотатарских активистов Наримана Джелялова и братьев Ахтемовых
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на сайт миссии США.
"Мы продолжаем следить за делом Джелялова и других обвиняемых и призываем к их немедленному освобождению. Мы обеспокоены тем, что обвинения против еще одного обвиняемого по делу, Асана Ахтемова, стали более строгими после того, как он отказался от показаний, данных под принуждением. Сообщается, что в первые дни задержания в начале этого месяца Ахтемов подвергся жестоким пыткам со стороны ФСБ", - говорится в заявлении.
Представительство также обратило внимание на усиление обвинения Джелялова, после которого ему грозит до 20 лет заключения.
"Мы не признаем и никогда не признаем аннексию Крыма Россией. Как сторона, подписавшая совместную декларацию "Крымской платформы", мы подтверждаем, что Крым является частью Украины. Мы присоединяемся к партнерам и подтверждаем, что наши санкции против России из-за востока Украины останутся силе до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства. Санкции за Крым останутся в силе", - говорится в заявлении.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе взял под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых.
- Впоследствии Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, а также к нему привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемовы и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемовых.
- Впоследствии защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подал апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Затем, арестованного заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в СИЗО поставили на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений".
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