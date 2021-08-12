США в ОБСЕ поддержали "Крымскую платформу"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы приветствуем саммит "Крымской платформы", который Украина проведет в Киеве, и где США и другие члены международного сообщества поддержат Украину в призыве к России прекратить оккупацию", - говорится в заявлении временной поверенной США в ОБСЕ Кортни Остриен.

Она отметила, что мир будет продолжать давить на Россию из-за Крыма.



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"Мир знает, что Крым - это Украина и мы продолжим привлекать Россию к ответственности за ее действия, включая нарушение прав крымских татар и других жителей", - добавила Остриен.

Она вспомнила о деле крымскотатарского активиста, председателя Меджлиса в Судаке Ильвера Аметова, которого приговорили к 8 месяцев ограничения свободы.



"Крымская платформа" - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.