США в ОБСЕ: Главным препятствием для урегулирования конфликта на Донбассе и мира в Украине является Россия
Временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен заявила, что Российская Федерация является главным препятствием для урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе
Об этом она заявила во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене, передает Укринформ .
"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру - Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение". ", – заметила она.
По словам Остриен, российская агрессия на Донбассе привела к более чем 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 млн человек и нанесению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.
Она также призвала Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины.
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