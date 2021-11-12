США в ОБСЕ: Главным препятствием для урегулирования конфликта на Донбассе и мира в Украине является Россия

Об этом она заявила во время заседания Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в четверг в Вене, передает Укринформ .

"Военная активность России в Украине и вокруг нее, вместе с все более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру - Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несет полную ответственность за его завершение". ", – заметила она.

По словам Остриен, российская агрессия на Донбассе привела к более чем 13 тыс. смертей, десяткам тысяч раненых, переселению около 1,6 млн человек и нанесению огромного ущерба критической гражданской инфраструктуре.

Она также призвала Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb