Об этом сообщает CNN.

"По состоянию на утро пятницы, 22 июля, согласно данным, полученным в ходе переговоров с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой со стороны России", - сказал на традиционном ежедневном брифинге чиновник Минобороны США.

Он добавил, что российские войска на Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока безуспешно.

"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник.

Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.

Ранее о том, что все системы цели и продолжают работать на победу Украины, заявляли председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли , а также глава СНБО Украины Алексей Данилов .

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