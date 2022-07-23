США в который раз опровергли фейк пропагандистов РФ об уничтожении четырех систем HIMARS в Украине
В Пентагоне заявили, что заявления России об уничтожении четырех украинских ракетных систем HIMARS – это неправда
Об этом сообщает CNN.
"По состоянию на утро пятницы, 22 июля, согласно данным, полученным в ходе переговоров с украинцами, это неправда. Все HIMARS продолжают оставаться занозой со стороны России", - сказал на традиционном ежедневном брифинге чиновник Минобороны США.
Он добавил, что российские войска на Украине пытаются адаптироваться к появлению HIMARS на поле боя. Пока безуспешно.
"Украинцы мощно сосредоточились на российских командных пунктах, на логистических объектах, в том числе оружейных складах, поэтому россияне пытаются смягчить последствия с помощью маскировки, передвижения, смены локаций. Не могу сказать, насколько это эффективно, но, кажется, не очень", – сказал чиновник.
Неспособность России уничтожить системы HIMARS свидетельствует об исключительных способностях украинцев и об их тактической экспертизе, считает он.
- Ранее о том, что все системы цели и продолжают работать на победу Украины, заявляли председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли , а также глава СНБО Украины Алексей Данилов .
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