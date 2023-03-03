США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters
Соединенные Штаты проводят в Германии обучение для украинских военных по планированию войны, чтобы помочь им продумать будущие решения на поле боя
Об этом сообщили в Reuters.
В четверг, 2 марта, американские чиновники заявили о проведении учений для украинских защитников в контексте планирования будущих решений на поле боя.
Многодневные тренировки провели на базе армии США в Висбадене, Германия, где в четверг побывал глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
Официальные лица США отказались говорить о возможных сценариях боевых действий, которые украинский военный персонал изучал во время учений: "Никто не сидит там и не говорит украинцам: идите влево, идите вправо, сделайте то или иное. Это не работа международного сообщества", - заявил Марк Милли журналистам и добавил: "Все, что мы делаем, - это налаживаем структуру и механизмы, чтобы позволить украинцам научиться самостоятельно действовать по разным сценариям".
Генерал Даррил Уильямс, командующий армией США в Европе, похвалил украинских военных, присутствовавших на учениях, сказав, что они были "действительно, очень хорошие".
- Напомним, ранее глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Миллизаявил , что "Россия перешла к войне на истощение. У нее очень много потерь, а командный дух чрезвычайно низкий, но россияне берут количеством".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.43
Покупка 38.43Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное