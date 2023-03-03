США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters

Об этом сообщили в Reuters.

В четверг, 2 марта, американские чиновники заявили о проведении учений для украинских защитников в контексте планирования будущих решений на поле боя.

Многодневные тренировки провели на базе армии США в Висбадене, Германия, где в четверг побывал глава объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Официальные лица США отказались говорить о возможных сценариях боевых действий, которые украинский военный персонал изучал во время учений: "Никто не сидит там и не говорит украинцам: идите влево, идите вправо, сделайте то или иное. Это не работа международного сообщества", - заявил Марк Милли журналистам и добавил: "Все, что мы делаем, - это налаживаем структуру и механизмы, чтобы позволить украинцам научиться самостоятельно действовать по разным сценариям".

Генерал Даррил Уильямс, командующий армией США в Европе, похвалил украинских военных, присутствовавших на учениях, сказав, что они были "действительно, очень хорошие".