США в этом году предоставят Украине небывалую поддержку для востановления энергетики, - Галущенко
Министр энергетики Герман Галущенко провел встречу с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом: он анонсировал небывалую финансовую поддержку для энергосектора Украины в 2023 году
Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил после встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом.
"Поблагодарил Джеффри за эффективную координацию работы группы международной поддержки Украины в формате G7+ ("Энергетический Рамштайн") и помощь в нашей борьбе на энергетическом фронте", - написал Герман Галущенко.
Он также сообщил, что в текущем году Соединенные Штаты предоставят Украине "небывалую финансовую поддержку" для восстановления энергосектора страны. В частности, соответствующие деньги уже заложены в госбюджет США.
- Напомним, 11 января Укрэнерго отчитывалось, что объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться на этих выходных из-за потепления и восстановления энергосистемы после обстрелов РФ.
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