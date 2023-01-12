Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил после встречи с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом.

"Поблагодарил Джеффри за эффективную координацию работы группы международной поддержки Украины в формате G7+ ("Энергетический Рамштайн") и помощь в нашей борьбе на энергетическом фронте", - написал Герман Галущенко.

Он также сообщил, что в текущем году Соединенные Штаты предоставят Украине "небывалую финансовую поддержку" для восстановления энергосектора страны. В частности, соответствующие деньги уже заложены в госбюджет США.

Напомним, 11 января Укрэнерго отчитывалось, что объемы отключения электроэнергии могут уменьшиться на этих выходных из-за потепления и восстановления энергосистемы после обстрелов РФ.

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