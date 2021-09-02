США в этом году планируют выделить более $ 450 млн на реформы в Украине
США должны выделить Украине $ 463 млн долларов в 2021 году на осуществление реформ
Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которую опубликовал Офис президента .
"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $ 2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $ 463 млн помощи в этом году", - говорится в сообщении.
Согласно заявлению, профинансируют программы по развитию демократии, прав человека, децентрализации, приватизации и реформы судов.
"Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость", - говорится в документе.
- США предоставят Украине "Джавелин" и прочее летальное и нелетального оборудования.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.1
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное