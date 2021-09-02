США в этом году планируют выделить более $ 450 млн на реформы в Украине

Об этом говорится в совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и Соединенных Штатов Америки, которую опубликовал Офис президента .



"В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти $ 2 млрд помощи на развитие и планирует выделить более $ 463 млн помощи в этом году", - говорится в сообщении.



Согласно заявлению, профинансируют программы по развитию демократии, прав человека, децентрализации, приватизации и реформы судов.



"Украина предана приоритезации реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость", - говорится в документе.

США предоставят Украине "Джавелин" и прочее летальное и нелетального оборудования.