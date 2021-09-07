США в этом году передадут Украине еще один патрульный катер

Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.

Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа "Island", прибыл в г.Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.

Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.



"Экипаж непосредственно учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году", - сообщили в посольстве.