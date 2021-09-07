США в этом году передадут Украине еще один патрульный катер
Украина в этом году получит от США еще один патрульный катер типа Island
Об этом сообщает посольство Украины в США на странице в Facebook.
Очередной экипаж, который готовится для службы на патрульном катере типа "Island", прибыл в г.Балтимор, штат Мэриленд, США для прохождения обучения по управлению и эксплуатации судна.
Это пятый экипаж, который будет проходить обучение на территории Соединенных Штатов.
"Экипаж непосредственно учиться на патрульном катере, на котором заканчиваются ремонтно-восстановительные работы, и проходит плановая подготовка и техническое обслуживание к передаче ВМС ВС Украины в этом году", - сообщили в посольстве.
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