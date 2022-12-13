США в ближайшие дни планируют объявить новый пакет помощи для Украины
Соединенные Штаты готовят новые объявления о выделении помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии
Об этом заявил в понедельник во время прессбрифинга в Белом доме советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.
"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления",- отметил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества как на поле боя или в уничтожении военной инфраструктуры будут ослаблены.
"Таким образом, наше внимание будет сосредоточиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу для Украины и украинского народа", - подчеркнул Салливан.
- Напомним, в прошлую пятницу США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму $275 миллионов, который включал ракеты для систем HIMARS, 80 тысяч снарядов калибра 155 мм, средства противодействия БПЛА, бронированные транспортеры HMMWV, около 150 электрогенераторов и другое оборудование.
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