США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине
Уже в ближайшие дни Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи
Об этом заявил представитель совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".
Как сообщает Укринформ, Кирби подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".
"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении безопасности помощи от Соединенных Штатов", - сказал представитель администрации Байдена.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше. Подробностей нового пакета не назвали, как и точных сроков его объявления.
- Сегодня, 16 марта, о предоставлении помощи Украине объявила Литва. Очередную партию помощи Украине предоставила Германия . Правительство Швеции решило, что передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Министр обороны Франции отметил, что колесные танки AMX-10 RC, обещанные в январе, прибыли в Украину: часть из них уже на линии фронта
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