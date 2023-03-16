США в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине

Об этом заявил представитель совета по нацбезопасности США Джон Кирби, передает "Голос Америки".

Как сообщает Укринформ, Кирби подчеркнул, что поддержка Украины со стороны США "не имеет равных по всему миру с точки зрения того, какие возможности и какие суммы мы согласились предоставить".

"В ближайшие дни вы увидите еще одно объявление о предоставлении безопасности помощи от Соединенных Штатов", - сказал представитель администрации Байдена.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут сохранять решимость помогать Украине и дальше. Подробностей нового пакета не назвали, как и точных сроков его объявления.