США в Афганистане с самого начала были обречены на поражение, - Горбачев
Последний руководитель СССР Михаил Горбачев прокомментировал падение светского правительства в Кабуле и приход к власти талибов, отметив, что США не могли демократизировать племенное общество
Об этом рассказывает Reuters .
Михаил Горбачев, который инициировал вывод советских войск из Афганистана в 1989 году после неудачной десятилетней кампании СССР, заявил во вторник, 17 августа, что развертывание войск НАТО в стране с самого начала было обречено.
90-летний Горбачев называет советское присутствие в Афганистане политической ошибкой, которая вырывала драгоценные ресурсы в то время, когда Советский Союз переживал сумерки своего существования.
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Власть в Афганистане, поддерживаемая Советским Союзом, держалась в течение трех лет после вывода Москвой своих основных сил, но так и не оправилась от решения России сократить помощь им после распада Советского Союза в январе 1992 года и пала позже в том же году.
РИА "Новости" цитирует Горбачева: "НАТО и американцы не имели никаких шансов на успех и плохо вели свою кампанию в Афганистане".
"Они (НАТО и Соединенные Штаты, - ред.) должны были признать неудачу раньше. Сейчас важно извлечь уроки из случившегося и убедиться, что подобные ошибки не повторяются", - сказал Горбачев.
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"Это (кампания США, - ред.) было неудачным начинанием с самого начала, хотя Россия поддерживала его на первых этапах", - добавил он.
"Как и многие другие подобные проекты, в его основе лежит преувеличение угрозы и плохо определенные геополитические идеи. К этому добавились нереальные попытки демократизации общества, состоящего из многих племен", - отметил Горбачев.
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