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США ужесточили условия безвизового режима для Венгрии

1 августа, 2023 вторник
12:05
Экономика Венгрия

Во вторник, 1 августа, Соединенные Штаты ввели ограничения для владельцев венгерских паспортов в рамках программы безвизового въезда, заявив, что Будапешт не устранил уязвимые места в сфере безопасности, на которые неоднократно обращал внимание Вашингтон

Об этом заявило агентство Reuters.

Стало известно, что отношения между двумя правительствами в последнее время усложнились из-за затягивания Будапештом голосования в парламенте о вступлении Швеции в НАТО и ограничения прав ЛГБТ-сообщества националистическим правительством премьер-министра Виктора Орбана.

В своем заявлении посольство США в Будапеште сообщило, что срок действия вида на жительство, предоставляемый венграм в рамках электронной системы авторизации поездок (ESTA), будет немедленно сокращен с двух лет до одного года, и что в рамках этой системы будут разрешены только одноразовые визиты , а не многократные.

Венгрия предоставила гражданство около миллиону человек в период с 2011 по 2020 год – преимущественно этническим венграм, проживающим в соседних государствах, – "без надлежащих мер безопасности для проверки их личностей", заявило посольство США.

Предоставление гражданства было политическим шагом Орбана, принесшим ему голоса на следующих выборах.

Высокопоставленный чиновник США заявил, что эти изменения не касаются ни одного из 39 других участников программы безвизового режима и "уникальны для Венгрии".

"Существует системная проблема, которая заключается в том, что сотни тысяч паспортов были выданы в период между 2011 и 2020 годами без требований по проверке личности", - сказал чиновник.

  • Напомним, 31 июля партия Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента Венгрии по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
Мир
Венгрия
НАТО
США
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