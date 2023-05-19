США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что действия министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Белоруссии, сообщает министерство.

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Эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны ослабить промышленную базу России и способность поддерживать войну.

Новые шаги были сделаны после того, как Соединенные Штаты и остальные ведущие экономики Группы семи договорились об ужесточении санкций против России во время встречи в Японии.