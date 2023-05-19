США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию
В пятницу, 19 мая, администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что действия министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.
Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Белоруссии, сообщает министерство.
Читайте также: До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак
Эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны ослабить промышленную базу России и способность поддерживать войну.
Новые шаги были сделаны после того, как Соединенные Штаты и остальные ведущие экономики Группы семи договорились об ужесточении санкций против России во время встречи в Японии.
- Австралия 19 мая объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное