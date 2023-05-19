Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию

США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию

19 мая, 2023 пятница
17:15
Война с Россией

В пятницу, 19 мая, администрация президента США Джо Байдена добавила 71 компанию в торговый черный список за поддержку России

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что действия министерства торговли США направлены против поддержки российских военных и расширяют сферу экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. В черный список попали 69 российских компаний, одна из Армении и одна из Кыргызстана.

Новые меры экспортного контроля направлены на нефтегазовые проекты в России и Белоруссии, сообщает министерство.

Читайте также: До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак

Эти действия являются частью последнего раунда санкций и экспортного контроля со стороны США и других стран в ответ на вторжение России в Украину. Они призваны ослабить промышленную базу России и способность поддерживать войну.

Новые шаги были сделаны после того, как Соединенные Штаты и остальные ведущие экономики Группы семи договорились об ужесточении санкций против России во время встречи в Японии.

  • Австралия 19 мая объявила о новых санкциях против России, которые будут касаться 21 организации, включая дочерние компании Росатома.
Мир
Россия
Армения
санкции против России
США
Военные новости
Читайте также:
Робота ППО
19 мая, 2023 пятница
Ночной обстрел РФ Украины: Львовщину и Киевщину атаковали "шахедами", работала ПВО. В Кривом Роге двое раненых
Роман Безсмертний
18 мая, 2023 четверг
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
Ростислав Павленко
Автор Ростислав Павленко
18 мая, 2023 четверг
Ученых, разработавших "Кинжал", в России посадили за госизмену
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:57
На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
17:15
Эксклюзив
Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
17:13
В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
17:04
Обновлено
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом
17:03
Кабмин
Кабмин одобрил привлечение гранта от МБРР на $1,2 млрд: деньги направят на зарплаты и соцпомощь
17:03
Эксклюзив
Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
17:01
Анонс
На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
16:59
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
16:54
Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
16:50
Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
16:50
Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
16:48
В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
16:42
В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
16:33
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
16:27
Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
16:22
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:19
Greenpeace
Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
16:07
Эксклюзив
До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак
16:04
OPINION
Расходы на восстановление инфраструктуры и экономики после ракетного террора в несколько раз превысили сумму замороженных активов РФ
15:52
"Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины": Писториус призвал не уменьшать военную помощь
15:49
В Каховке россияне ищут в машинах мирных жителей устройства радиоэлектронной борьбы
15:46
Россия покупает через Казахстан чипы и беспилотники для войны в Украине на миллионы долларов, - расследование
15:45
Президент Сирии Асад впервые с начала войны в стране посетит саммит Лиги арабских государств
15:25
Где будет дождь в выходные: прогноз погоды в Украине на 20-21 мая от Наталки Диденко
15:24
На Азовском побережье оккупанты захватывают отели, готовясь к курортному сезону, - мэр Федоров
15:18
Перепутала с ирландским актером: в оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку с татуировкой "Бандеры"
14:45
мост Патона
Стоял на мосту Патона: на Киевщине области полиция спасла мужчину от самоубийства
14:44
TikTok подал в суд на штат Монтана, запретивший платформу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV