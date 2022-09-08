США уже предоставили Украине 0,5 млн снарядов, но нужно больше артиллерии и боеприпасов, - Остин на встрече в Рамштайне
Украинской армии срочно нужны артиллерийские системы и боеприпасы к ним, также системы ПВО, береговой обороны и другая критически важная техника
Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пятой встрече в формате Рамштайн, передает BBC.
"США, например, предоставили почти полмиллиона боеприпасов в артиллерию калибра 155 мм", - отметил он.
Также на встрече прошли переговоры о приоритетах в самообороне Украины.
"Прямо сейчас Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов. Она также нуждается в противовоздушной обороне, береговой обороне и другой критически важной технике", - сказал Остин.
Остин добавил, что США и их союзники по НАТО на ближайшем заседании контактной группы рассмотрят вопрос о том, как предоставить украинским военным то, в чем они больше всего нуждаются.
Нехватку боеприпасов, судя по всему, испытывает и Россия.
Представитель Пентагона Джон Кирби сегодня говорил, что российскому минобороны приходится закупать артиллерийские боеприпасы у КНДР. Он говорил о "миллионах боеприпасов [для стрелкового оружия], ракетах и артиллерийских снарядах".
- Остин в Рамштайне также сообщил , что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Впоследствии Пентагон уточнил перечень поступившего оружия.
- Кроме того, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который объявил о предоставлении еще более $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым угрожает Россия.
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