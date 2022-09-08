Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пятой встрече в формате Рамштайн, передает BBC.

"США, например, предоставили почти полмиллиона боеприпасов в артиллерию калибра 155 мм", - отметил он.

Также на встрече прошли переговоры о приоритетах в самообороне Украины.

"Прямо сейчас Украина срочно нуждается в большем количестве артиллерийских систем и боеприпасов. Она также нуждается в противовоздушной обороне, береговой обороне и другой критически важной технике", - сказал Остин.

Остин добавил, что США и их союзники по НАТО на ближайшем заседании контактной группы рассмотрят вопрос о том, как предоставить украинским военным то, в чем они больше всего нуждаются.

Нехватку боеприпасов, судя по всему, испытывает и Россия.

Представитель Пентагона Джон Кирби сегодня говорил, что российскому минобороны приходится закупать артиллерийские боеприпасы у КНДР. Он говорил о "миллионах боеприпасов [для стрелкового оружия], ракетах и ​​артиллерийских снарядах".

Остин в Рамштайне также сообщил , что Соединенные штаты Америки выделят Украине новый пакет "военной помощи" на сумму $675 млн. Впоследствии Пентагон уточнил перечень поступившего оружия.

Кроме того, Киев посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который объявил о предоставлении еще более $2 млрд помощи Украине и другим странам, которым угрожает Россия.

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