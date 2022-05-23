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США увеличили на треть количество своих военных в Европе с начала войны в Украине

23 мая, 2022 понедельник
21:08
война с Россией

США увеличили до 102 тыс. количество своих военнослужащих в Европе с начала военной агрессии России против Украины

Об этом сообщил глава комитета начальников штабов США Марк Милли, которого цитирует CNN.

Милли уточнил, что к началу войны в Украине в Европейской зоне операций было 78 тыс. американских военных.

"За несколько месяцев мы увеличили их количество более чем на 30%. По состоянию на сегодняшний день мы имеем примерно 102 тыс. военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах", — сказал Милли.

Глава комитета начальников штабов добавил, что США нарастили свое военное присутствие на земле, на море и в воздухе с начала войны в Украине. "У нас более 15 тыс. моряков в Средиземном море и на Балтике на 24 надводных кораблях и подводных лодках по сравнению с шестью надводными кораблями осенью. В воздухе у нас есть 12 истребительных эскадрилий и две бригады боевой авиации, а на земле у нас есть два корпуса, две дивизии и шесть бригадных боевых групп, а также разные вспомогательные средства", – перечислил Милли.

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