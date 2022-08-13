США утверждают, что Индия скрывала российское происхождение экспортируемого ею топлива

Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США сообщило Индии, что индийское судно подобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в Гуджарате на западном побережье, где ее переработали и отправили дальше.

"Уточненная продукция была возвращена на тот корабль, и он отплыл без пункта назначения. В море он получил пункт назначения, так что достиг своего курса и направился в Нью-Йорк", - сказал заместитель председателя Резервного банка Индии Майкл Патра.

В посольстве США в Нью-Дели заявили, что не будут комментировать данную ситуацию.

Издание сообщает, что комментарии Патры являются первой официальной публичной ссылкой Индии на такие беспокойства США. Дели не присоединился к санкциям против России и не осудил, что Москва называет "специальной военной операцией" на территории Украины.

13 августа СМИ сообщали, что российские финансовые учреждения хотят согласовать систему обмена платежными сообщениями с индийской платформой обмена, но индийские банкиры и власти не поддерживают это предложение.

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