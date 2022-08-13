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США утверждают, что Индия скрывала российское происхождение экспортируемого ею топлива

13 августа, 2022 суббота
20:42
Экономика

США выразили Индии обеспокоенность тем, что она использовала для экспорта топливо, изготовленное из российской сырой нефти. Об этом заявил главный руководитель центрального банка Индии

Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов США сообщило Индии, что индийское судно подобрало нефть из российского танкера в открытом море и доставило ее в порт в Гуджарате на западном побережье, где ее переработали и отправили дальше.

"Уточненная продукция была возвращена на тот корабль, и он отплыл без пункта назначения. В море он получил пункт назначения, так что достиг своего курса и направился в Нью-Йорк", - сказал заместитель председателя Резервного банка Индии Майкл Патра.

В посольстве США в Нью-Дели заявили, что не будут комментировать данную ситуацию.

Издание сообщает, что комментарии Патры являются первой официальной публичной ссылкой Индии на такие беспокойства США. Дели не присоединился к санкциям против России и не осудил, что Москва называет "специальной военной операцией" на территории Украины.

  • 13 августа СМИ сообщали, что российские финансовые учреждения хотят согласовать систему обмена платежными сообщениями с индийской платформой обмена, но индийские банкиры и власти не поддерживают это предложение.

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