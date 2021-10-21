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США успешно испытали составляющие сверхзвукового оружия

21 октября, 2021 четверг
22:54
Мир Пентагон

Военные США провели три испытания прототипов составляющих гиперзвукового оружия

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.

Тесты проводили 20 октября.

"В среду ВМС и армия США испытали прототипы компонентов гиперзвукового оружия", - говорится в сообщении.

В Пентагоне отметили, что все три испытания были успешными.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю.

В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты.

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Новости
США
гиперзвуковое оружие
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