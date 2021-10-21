США успешно испытали составляющие сверхзвукового оружия
Военные США провели три испытания прототипов составляющих гиперзвукового оружия
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны США.
Тесты проводили 20 октября.
"В среду ВМС и армия США испытали прототипы компонентов гиперзвукового оружия", - говорится в сообщении.
В Пентагоне отметили, что все три испытания были успешными.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю.
В КНДР заявили об испытаниях гиперзвуковой ракеты.
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