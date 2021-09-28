США успешно испытали ракету, скорость которой превышает скорость звука в 5 раз
В США прошли первые с 2013 года успешные испытания гиперзвуковой ракеты
Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.
Во время испытаний проверялись технологии безопасного отделения ракеты от самолета и системы зажигания двигателей
В Пентагоне заявили, что новое оружие обещает быть высокоэффективным.
Там добавили, что испытания являются важным шагом для преобразования экспериментальной программы в программу производства.
По словам специалистов, технологии позволят запускать такие ракеты не только с бомбардировщиков, но и с самолетов-штурмовиков.
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