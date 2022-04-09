США ускорят въезд украинских беженцев, ожидающих на границе с Мексикой, - AP

Об этом пишет AP.



Городские власти Тихуаны сообщают, что в четверг 7 апреля в центр приема беженцев прибыли еще 1 тысяча человек. Тент под которым дети раньше играли в футбол, уставлен рядами стульев и двухъярусными кроватями. Город стал остановкой для украинцев, ищущих убежища в Соединенных Штатах.



В среду, 6 апреля, американские чиновники начали направлять украинцев на пешеходный переход в Сан-Диего, который был временно закрыт в надежде регистрировать там 578 человек в день. Привлекли 24 полицейских. Об этом сказал Энрике Лусеро, директор по делам мигрантов Тихуана.



Влад Федоришин, волонтер с доступом к списку ожидания, сообщил, что в четверг США обработали заявки 620 украинцев в течение 24 часов. По его словам, ранее США каждый день принимали несколько сотен украинцев.



Волонтеры, носящие сине-желтые значки, создали список ожидания в блокнотах, а затем перешли на мобильное приложение. Украинцам сообщают, когда являться на пограничный пункт США.



Администрация Байдена заявила, что примет до 100 000 украинцев, но Мексика является единственным маршрутом, по которому движется большое количество украинцев. Возможность посещения консульства США в Европе ограничена. Руководство страны установило ограничение на переселение беженцев в 125 тысяч в течение 12-месячного периода. Он окончится 30 сентября. К 31 марта страна приняла только 8 758 человек, в том числе 704 украинцев.

Напомним, президент США Джо Байден подписал законопроект об эмбарго на российскую нефть и прекращении нормальных торговых отношений с РФ и Беларусью.