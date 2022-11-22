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США ускорили восстановление запасов оружия, которое передано Украине

22 ноября, 2022 вторник
02:23
война с Россией

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставкой оружия в Украину

Об этом сообщает Reuters.

Дуг Буш, главный закупщик оружия для армии США, заявил, что ускорение работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основано на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.

Соединенные Штаты заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, преимущественно на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам.

США заключили контракт на 477 млн долларов с компанией Lockheed Martin.

По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15%.

  • Напомним, в Пентагоне уверены , что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем армия РФ.
  • А конгрессмен-республиканец Джим Риш заявил , что важно предоставить Украине истребители, украинские пилоты смогут использовать F-16.

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США
Военные новости
оружие для Украины
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