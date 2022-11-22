США ускорили восстановление запасов оружия, которое передано Украине
Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставкой оружия в Украину
Об этом сообщает Reuters.
Дуг Буш, главный закупщик оружия для армии США, заявил, что ускорение работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основано на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.
Соединенные Штаты заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, преимущественно на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам.
США заключили контракт на 477 млн долларов с компанией Lockheed Martin.
По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15%.
- Напомним, в Пентагоне уверены , что ВСУ готовы к войне зимой гораздо лучше, чем армия РФ.
- А конгрессмен-республиканец Джим Риш заявил , что важно предоставить Украине истребители, украинские пилоты смогут использовать F-16.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.42
-
EUR
Покупка 39.91Продажа 40.95
- Актуальное
- Важное