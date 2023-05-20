США усилят позиции в Черноморском регионе для сдерживания РФ, - Пентагон
США планируют усилить сдерживание России в Черноморском регионе путем объединения сил союзников и проведения совместных учений
Об этом заявила помощница министра обороны США по стратегии, планам и возможностям Мара Карлин, передает Укринформ.
"Соединенные Штаты продолжат сотрудничать с союзниками по НАТО (в Черноморском регионе – ред.) над модернизацией в военной сфере с целью противодействия российской военной угрозе, в том числе путем усиления позиций и проведения учений", - пояснила Карлин.
По ее словам, такое взаимодействие предполагает расширение обмена информацией с целью общей оценки ситуации в регионе. Она также отметила, что наращивание сдерживания поможет США справиться с Китаем и Россией, которая сейчас определяется как "острая угроза".
- Напомним, по данным СМИ, США и их союзники во время саммита G7 договорились предоставить Украине истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности страны.
- 13 мая в Румынии завершились учения НАТО Dacian Spring 2023.
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