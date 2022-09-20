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США усиливают влияние на постсоветские республики: готовы подарить Узбекистану и Кыргызстану боевую авиацию, - Politico

20 сентября, 2022 вторник
11:23
Мир

Пентагон ведет тайные переговоры с Узбекистаном и Таджикистаном, предлагает им подарить самолеты и вертолеты ВВС Афганистана, на которых летчики бежали в эти страны после захвата талибами власти, в обмен на сотрудничество против режима в соседней стране

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что талибы потребовали вернуть самолеты и вертолеты, составлявшие четверть ВВС, но центральноазиатские республики ответили, что это собственность США. Среди авиации есть учебно-боевой штурмовик бразильского производства А-29 Super Tucano и вертолеты Ми-17, Ми-25 и американский Black Hawk – всего 46 бортов.

По словам официального представителя, США планируют провести оценку техники, чтобы проверить, пригодна ли она для полетов. Впоследствии предоставить ее узбекскому и таджикскому правительствам в обмен на неофициальное соглашение об "углублении отношений в сфере безопасности" по борьбе с терроризмом.

Обе страны Центральной Азии "безусловно, очень заинтересованы" в сохранении этих самолетов, сказал старший чиновник министерства обороны. Они граничат с Афганистаном и расположены гораздо ближе, чем американские базы в сотнях миль на Ближнем Востоке.

Но скорее всего, что соглашение будет предусматривать доступ к информации, которую имеют узбеки и таджики о террористических сетях в Афганистане. Что касается какого-либо соглашения о базировании, этот вопрос пока не рассматривается, сказал представитель министерства обороны.

В краткосрочной перспективе маловероятно, что любая из этих стран позволит США использовать свою территорию для базирования, учитывая тесные связи с Россией. Узбекистан уже сотрудничал с США после терактов 11 сентября 2001 года, сдавая в аренду американцам авиабазу Карши-Ханабад с 2001 по 2005 годы для операций в Афганистане. Но это соглашение было закрыто из-за беспорядков и давления со стороны Кремля. Узбекистан имеет тесные связи с Талибаном, и узбекское общество негативно воспринимает любое вмешательство в конфликт в Афганистане.

У Таджикистана также есть история сотрудничества с Вашингтоном, включая разрешение военным самолетам США дозаправляться в аэропортах страны после терактов 11 сентября. Но в последнее время отношения с Вашингтоном были холодными, а экономика сильно зависела от России и Китая. На военном фронте Таджикистан является членом Организации Договора о коллективной безопасности, военного альянса отдельных бывших советских государств, и на его территории уже есть российская военная база.

Однако из центральноазиатских государств Таджикистан "на сегодняшний день больше всего сотрудничает" в борьбе с терроризмом, сказал помощник в конгрессе, отметив, что у страны есть контакты с США в вопросах безопасности границ и обучения.

  • Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана накалилась 14 сентября. По утверждению киргизской стороны, таджикские пограничники проникли на участок Кыргызстана и "заняли боевые позиции". Затем страны обвинили друг друга в обстрелах. ОДКБ и Россия никак не повлияли на разрешение конфликта.
  • 19 сентября стало известно, что достигнуты договоренности между Кыргызстаном и Таджикистаном, согласно которым дополнительные силы и средства отводятся от границы двух стран.

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Афганистан
США
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