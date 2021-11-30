США усиливают сдерживание России в Европе, - Пентагон

Об этом заявила и. о. помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин, передает Укринформ .



"В Европе GPR усиливает надежные средства сдерживания США против российской агрессии и позволяет силам НАТО действовать более эффективно", - сказала Карлин.



Представительница Пентагона отметила, что ужесточать политику сдерживания РФ начали еще после начала российской оккупации Крыма в 2014 году. После этого США ввели важные изменения, улучшившие взаимодействие в оборонной отрасли по всей Европе.



"Эти проекты имеют смысл, и мы хотим их продолжать", – сказала Карлин.



И. о. помощника замминистра обороны США также напомнила, что Джозеф Байден упразднил указ администрации Дональда Трампа о сокращении 25 тыс. американских военнослужащих в Германии. А глава Пентагона Ллойд Остин в апреле анонсировал появление в Германии новых военных образований.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль заявил , что постоянные рейды военных кораблей НАТО в Черном море были бы сильным знаком поддержки Украины в борьбе с российской вооруженной агрессией.

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