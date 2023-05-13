США усиливают оборону в Персидском заливе после захвата Ираном танкеров

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских официальных лиц.

По их словам, в течение двух последних лет Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 торговых судов под международным флагом.

"Министерство обороны сделает ряд шагов для укрепления нашей оборонной позиции в Персидском заливе", - заявил на брифинге спикер Белого дома Джон Кирби.

Кроме того, он также добавил, что в ближайшие недели будет сделана попытка "усилить координацию и оперативную совместимость" с союзниками в Ормузском проливе.

Сообщается, что Пятый флот ВМС США работает с региональными союзниками по увеличению ротации кораблей и самолетов, патрулирующих Ормузский пролив.

"Безосновательный, безответственный и незаконный захват и преследование торговых судов Ираном должен прекратиться", - говорится в заявлении командующего Пятого флота вице-адмирала Брэда Купера.