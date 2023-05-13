США усиливают оборону в Персидском заливе после захвата Ираном танкеров
Американские военные планируют работать над укреплением обороноспособности в регионе Персидского залива после захвата Ираном коммерческих судов и преследований в последние месяцы
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских официальных лиц.
По их словам, в течение двух последних лет Иран преследовал, атаковал или вмешивался в права судоходства 15 торговых судов под международным флагом.
"Министерство обороны сделает ряд шагов для укрепления нашей оборонной позиции в Персидском заливе", - заявил на брифинге спикер Белого дома Джон Кирби.
Кроме того, он также добавил, что в ближайшие недели будет сделана попытка "усилить координацию и оперативную совместимость" с союзниками в Ормузском проливе.
Сообщается, что Пятый флот ВМС США работает с региональными союзниками по увеличению ротации кораблей и самолетов, патрулирующих Ормузский пролив.
"Безосновательный, безответственный и незаконный захват и преследование торговых судов Ираном должен прекратиться", - говорится в заявлении командующего Пятого флота вице-адмирала Брэда Купера.
- 27 апреля сообщалось, что Белый дом объявил новые санкции в отношении организаций и лиц в России и Иране, причастных к неправомерному содержанию американских граждан заложниками.
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