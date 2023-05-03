США усиливают границу с Мексикой и отправляют туда 1500 военных
США временно отправляют к границе с Мексикой 1500 военных
Об этом сообщает Reuters
В США готовятся к возможному притоку нелегальных мигрантов из Мексики из-за снятия "ковидных" ограничений. 1500 американских военных присоединятся к 2500 служащим Нацгвардии США, которые уже ведут работу на границе.
По словам генерала Пета Райдера, военные будут осуществлять наземный мониторинг, ввод данных и поддержку тылов, чтобы помочь пограничникам. Предварительно планируется, что военные будут задействованы в течение 90 дней.
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