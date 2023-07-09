США уничтожили главаря ИГИЛ в Сирии
Центральное командование США сообщило, что 7 июля нанесло удар по восточной Сирии, в результате чего погиб один из предводителей ИГИЛ Усама аль-Мухаджир
Об этом 9 июля написало командование США.
Авиаудар был нанесен самолетом MQ-9 Reaper.
"Мы четко дали понять, что остаемся преданными разгрому ИГИЛ во всем регионе. В настоящее время ИГИЛ остается угрозой не только в регионе, но и за его пределами", - комментирует командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла.
Отмечается, что от удара никто из гражданских не пострадал.
Командование объясняет, что смерть лидера усложнит способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки.
"Операции Центрального командования против ИГИЛ вместе с силами партнеров в Ираке и Сирии будут продолжаться, чтобы добиться окончательного поражения группировки", - говорится в сообщении.
- 6 июля российские самолеты выполнили опасные маневры в Сирии и помешали дронам Соединенных Штатов Америки, боровшимся с террористической организацией ИГИЛ.
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