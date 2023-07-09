Об этом 9 июля написало командование США.

Авиаудар был нанесен самолетом MQ-9 Reaper.

"Мы четко дали понять, что остаемся преданными разгрому ИГИЛ во всем регионе. В настоящее время ИГИЛ остается угрозой не только в регионе, но и за его пределами", - комментирует командующий Центральным командованием США генерал Майкл Курилла.

Отмечается, что от удара никто из гражданских не пострадал.

Командование объясняет, что смерть лидера усложнит способность ИГИЛ планировать и проводить террористические атаки.

"Операции Центрального командования против ИГИЛ вместе с силами партнеров в Ираке и Сирии будут продолжаться, чтобы добиться окончательного поражения группировки", - говорится в сообщении.