США уничтожат войска и флот РФ, если Путин применит против Украины ядерное оружие, - экс-директор ЦРУ
Бывший директор Центрального разведывательного управления генерал в отставке Дэвид Петреус заявил, что США и союзники уничтожат российские войска и флот на территории Украины, если РФ применит ядерное оружие
Об этом сообщает The Guardian .
По словам Петреуса, США и союзники уничтожат российские войска и вооружения в Украине и утопят черноморский флот РФ, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие.
Он добавил, что общался на эту тему с советником президента США Джо Байденом по национальной безопасности Джейком Салливаном и знает, что Вашингтон неоднократно предупреждал Москву о последствиях.
"Гипотетически мы с союзниками по НАТО ответили бы и уничтожили все российские обычные силы, которые мы можем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине, а также в Крыму и на любом корабле в Черном море", - сказал Петреус.
Отвечая на вопрос, привлечет ли применение Россией ядерного оружия в Украине в войну США и НАТО, Петреус отметил, что это не приведет к действию статьи 5 Альянса о коллективной обороне. Однако он убежден, что изображенная им реакция союзников была бы правильно.
В то же время он добавил, что распространение радиации на территорию одной из стран НАТО может быть истолковано как нападение на члена Альянса.
Петреус подчеркнул, что Путин из-за поражений в Украине отчаялся, а использование тактического ядерного оружия не изменит ситуацию на поле боя.
"Для Путина и России все еще может стать хуже. И даже применение тактического ядерного оружия на поле боя этого совершенно не изменит. Но вы должны воспринимать серьезную угрозу", - отметил Петреус.
- 2 октября министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал применение РФ ядерного оружия очень маловероятным, но призвал не исключать такой возможности.
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