США удовлетворены результатами применения Украиной РСЗО HIMARS, - Резников

Об этом Резников сказал на брифинге с министром обороны Польши Мариушем Блащаком, сообщает Минобороны Украины.

"Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которой в том числе относят современные польские САУ "Краб", наносят сегодня поражение России и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так в дальнейшем и будет", - сказал Резніков.

По словам министра, ВСУ используют современный подход стран НАТО по нанесению точных ударов.

В то же время Резников отметил, что высокоточного вооружения, получаемого ВСУ, не слишком много, поскольку оказание помощи Украине означает уменьшение уровня обороноспособности страны-донора.

"Это серьезный шаг к тому, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ "Краб" и САУ Panzerhaubitze 2000. Поэтому это каждый раз просчет готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами", - сказал Резников.

Министр обороны Украины также добавил, что при обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но украинские военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают необходимыми навыками в течение 2 недель.

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