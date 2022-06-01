США "ударят" новыми санкциями за попытки России присоединить Херсонскую область - Госдеп

Об этом во время пресс-брифинга заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

"Кремль, вероятно, взвешивает несколько подходов – от признания так называемой "народной республики" (как Россия силовым методом сделала в Донецке и Луганске) до попытки аннексии (оккупации), как Россия сделала в Крыму", - сказал он.

Нед Прайс назвал это "предсказуемой частью российской программы действий".

"Вот почему мы продолжаем бить тревогу, особенно после одностороннего указа президента России Путина об ускоренной выдаче российских паспортов гражданам Украины. Россия использовала подобную тактику в Донецке и Луганске в 2019 году", - добавил спикер Госдепартамента США.

Он отметил, что России не удается добиться легитимности марионеточных правительств на недавно захваченных территориях в Украине, поскольку протесты продолжаются, а жители отказываются сотрудничать.

"Начальные цели России по контролю над обширными территориями Украины оказались ничем иным, как полным провалом. Кремль, вероятно, считает, что насильственное содержание Херсона обеспечит России сухопутный мост в Крым, а также позволит одержать так называемую победу, чтобы оправдаться перед российской внутренней аудиторией за тысячи жизней, которые уничтожила война, начата Путиным", - сказал он.

Также Нед Прайс пообещал жесткую реакцию Соединенных Штатов на попытки аннексировать Херсонщину.

Мы привлечем к ответственности тех, кто способствует агрессии и территориальным захватам, в том числе с помощью дополнительных экономических санкций. Мы также должны продолжать укреплять способность Украины защищаться перед лицом жестокости Кремля", – подчеркнул спикер Госдепартамента.

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