США учтут информацию об иранских дронах, когда будут оказывать Украине помощь, – CNN
Администрация президента США будет учитывать использование российскими войсками иранских дронов против Украины в своих решениях по оказанию дальнейшей военной помощи
Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.
Сообщается, что речь идет о таких решениях, как предоставление Украине систем противовоздушной обороны.
В США уверены, что россияне действительно используют иранские дроны-"камикадзе", но собеседник CNN заявил, что в настоящее время Вашингтон ждет от украинской стороны информации о том, сколько непосредственного ущерба наносят атаки иранских беспилотников.
Читайте также: Любой конфликт в мире, где Запад является оппонентом, Иран рассматривает как окно возможностей, но у него есть противоречия и с Россией, - политолог Кулик
Кроме этого, ранее Джо Байден и чиновники США четко дали понять, что Вашингтон планирует продолжать предоставлять Украине различные системы противовоздушной обороны – в частности, в ускоренном порядке поставить две системы NASAMS.
- 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 38.36Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное