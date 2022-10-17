Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена.

Сообщается, что речь идет о таких решениях, как предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

В США уверены, что россияне действительно используют иранские дроны-"камикадзе", но собеседник CNN заявил, что в настоящее время Вашингтон ждет от украинской стороны информации о том, сколько непосредственного ущерба наносят атаки иранских беспилотников.

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Кроме этого, ранее Джо Байден и чиновники США четко дали понять, что Вашингтон планирует продолжать предоставлять Украине различные системы противовоздушной обороны – в частности, в ускоренном порядке поставить две системы NASAMS.

16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов, произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.

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