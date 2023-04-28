Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль всего за 3 месяца сменил свою позицию, объявив о намерении поставлять оружие Силам Обороны нашей страны. Да, с оговорками, но оцените красоту игры.

В конце января 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг прилетел в Южную Корею, призвав хозяев усилить помощь Украине. Руководители Республики Корея сочувственно ссылались на местное законодательство, запрещающее поставки летального оружия странам в состоянии войны.

В феврале американская разведка подслушала разговор двух высокопоставленных чиновников нацбезопасности Южной Кореи по поводу запроса США на боеприпасы. Один из них предложил обойти запрет, продав их Польше. Тайное стало явным.

В феврале американская разведка подслушала разговор двух высокопоставленных чиновников нацбезопасности Южной Кореи по поводу запроса США на боеприпасы. Один из них предложил обойти запрет, продав их Польше. Тайное стало явным

В конце апреля Юн Сук Йоль будет встречаться с Джо Байденом. В преддверии визита он заявил, что "при определенных обстоятельствах страна может выйти за рамки гуманитарной или финансовой помощи Украине". "Определенные обстоятельства" - это ситуация, с которой международное сообщество не может мириться — широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны. Иными словами, речь идет о преступлениях, которые рашисты совершают почти каждый день.

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РК проще всего доставить в Украину… российское оружие.

В 90-х РФ как правопреемница СССР имела большие кредитные долги перед РК, и для их погашения кремль отдал 70 БМП-3, 33 БТР-80А, 80 Т-80У.

Южная Корея создала современный танк К-2 "Черная пантера". Он считается одним из лучших в мире. Также отличные параметры у истребителя KF-21. Но освоение этих "девайсов" украинскими специалистами - вопрос времени

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Южная Корея создала современный танк К-2 "Черная пантера". Он считается одним из лучших в мире. Также отличные параметры у истребителя KF-21. Но освоение этих "девайсов" украинскими специалистами — вопрос времени.

РК может поставлять ВСУ боеприпасы натовского образца.

Позволю себе предположить, что возникновение "определенных обстоятельств" зависит от результатов переговоров президентов.

Это яркая иллюстрация известной фразы, слышимой от украинского командования: "Нет" - для нас означает, что все будет. Но надо еще немного поработать с партнерами.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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