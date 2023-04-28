США убедили Южную Корею: она будет поставлять оружие Украине
Сеул сменил на противоположную позицию по обеспечению ВСУ оружием и боеприпасами
Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль всего за 3 месяца сменил свою позицию, объявив о намерении поставлять оружие Силам Обороны нашей страны. Да, с оговорками, но оцените красоту игры.
В конце января 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг прилетел в Южную Корею, призвав хозяев усилить помощь Украине. Руководители Республики Корея сочувственно ссылались на местное законодательство, запрещающее поставки летального оружия странам в состоянии войны.
В феврале американская разведка подслушала разговор двух высокопоставленных чиновников нацбезопасности Южной Кореи по поводу запроса США на боеприпасы. Один из них предложил обойти запрет, продав их Польше. Тайное стало явным.
В феврале американская разведка подслушала разговор двух высокопоставленных чиновников нацбезопасности Южной Кореи по поводу запроса США на боеприпасы. Один из них предложил обойти запрет, продав их Польше. Тайное стало явным
В конце апреля Юн Сук Йоль будет встречаться с Джо Байденом. В преддверии визита он заявил, что "при определенных обстоятельствах страна может выйти за рамки гуманитарной или финансовой помощи Украине". "Определенные обстоятельства" - это ситуация, с которой международное сообщество не может мириться — широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны. Иными словами, речь идет о преступлениях, которые рашисты совершают почти каждый день.
Читайте также: Минное поле бразилийца Лулы
РК проще всего доставить в Украину… российское оружие.
В 90-х РФ как правопреемница СССР имела большие кредитные долги перед РК, и для их погашения кремль отдал 70 БМП-3, 33 БТР-80А, 80 Т-80У.
Южная Корея создала современный танк К-2 "Черная пантера". Он считается одним из лучших в мире. Также отличные параметры у истребителя KF-21. Но освоение этих "девайсов" украинскими специалистами - вопрос времени
Читайте также: Концептуальные игры
Южная Корея создала современный танк К-2 "Черная пантера". Он считается одним из лучших в мире. Также отличные параметры у истребителя KF-21. Но освоение этих "девайсов" украинскими специалистами — вопрос времени.
РК может поставлять ВСУ боеприпасы натовского образца.
Позволю себе предположить, что возникновение "определенных обстоятельств" зависит от результатов переговоров президентов.
Это яркая иллюстрация известной фразы, слышимой от украинского командования: "Нет" - для нас означает, что все будет. Но надо еще немного поработать с партнерами.
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное