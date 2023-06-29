Об этом сообщает Укринформ.

По словам советника генерального прокурора США по ответственности за военные преступления Элая Розенбаума на конференции в Украинском доме в Вашингтоне, разрушение плотины ГЭС, произошедшее 6 июня, является "предметом значительного интереса" для Штатов.

"Этот вопрос также находится в поле зрения наших правоохранительных органов", – сказал представитель Минюста США.

Также он отметил, что Штаты очень осторожны в своих официальных оценках по преступлениям, совершенным российскими оккупантами, и заявляют об этом при "всех необходимых доказательствах".

Так, отметил Розенбаум, власти США сделают официальные заявления о том, кто причастен к разрушению плотины, когда "придет соответствующее время, и когда доказательства будут тщательно исследованы и установлены".

Что известно о Каховской ГЭС

Российские захватчики захватили главную постройку Северокрымского канала и Каховскую ГЭС 24 февраля прошлого года.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от захваченной россиянами Новой Каховки. Забор воды для разблокированного оккупантами с начала вторжения Северокрымского канала производится именно в Каховском водохранилище.

Эта ГЭС – нижняя и последняя по счету (шестая) степень в каскаде Днепровских водохранилищ. Гидроэлектростанция возле Новой Каховки обеспечивает годовую регулировку стока Днепра для того, чтобы в южной части Украины были электричество и вода.

20 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал , что Россия готовится устроить новый масштабный теракт – взорвать дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Тогда же он перечислил другие последствия, которыми грозит подрыв Каховской ГЭС и ее дамбы:

в опасной зоне окажутся сотни тысяч южан Украины, которые могут пострадать от спровоцированного наводнения;

может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины и Крыма;

российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения, ведь вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища;

всеобщие разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия такого теракта достигнут масштабов "исторической катастрофы".

Позже глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова обратилась к херсонцам в связи с подготовкой Россией теракта на Каховской ГЭС. Она публиковала алгоритм действий , которые следует выполнить в случае подрыва плотины водохранилища.

Во вторник, 6 июня 2023 года, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .