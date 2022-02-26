США три месяца просили Китай предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину, - NYT
США за три месяца провели около шести встреч с представителями Китая и просили помочь предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину, но получали отказ
Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.
По их словам, США представили властям Китая разведданные о наращивании российских войск у украинской границы и "просили китайцев попросить Россию не вторгаться" в Украину.
Издание пишет, что чиновники верили, что лидер КНР Си Цзиньпин вмешается в ситуацию, но "неоднократно получали отказ".
"Каждый раз китайские официальные лица, в том числе министр иностранных дел и посол Китая в США, давали отпор американцам, заявляя, что не думают, что РФ готовит вторжение", - говорится в статье.
Источники отметили, что после одного контакта США и Китая, Вашингтон получил разведданные о том, что Пекин передал информацию Москве.
По словам источников, китайская сторона заявила, что не намерена "препятствовать планам и действиям России"
Представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пеньюй заявил, что "в течение определенного времени Китай активно продвигал процесс политического урегулирования украинского вопроса".
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