США третий раз за год опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Воздушные силы США в среду осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III в рамках испытаний – это произошло в третий раз с начала года
Об этом идет речь на портале Базы космических сил Ванденберга.
Запуск ракеты был осуществлен в 11:13 по киевскому времени с военно-воздушной базы США "Ванденберг", расположенной в округе Санта-Барбара штата Калифорния.
Как сообщили в воздушных силах США, цель тестового запуска Minuteman III заключалась в проверке безопасности, эффективности и готовности системы.
Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что США сообщили России о намерении осуществить испытания в соответствии с договорными обязательствами.
Он также добавил, что испытание является "рутинным", было запланировано давно и не связано с нынешней напряженностью в американо-российских отношениях.
- 21 апреля Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". В Минобороны США не видели в этом угрозы.
- Сергей Згурец, журналист, военный эксперт отметил, что эта ракета фактически предполагает значительно большую мощность, чем предыдущие, "Сармат" несет 16 боеголовок, каждая боеголовка имеет мощность 550 килотонн и способна уничтожить страну размером с Францию.
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