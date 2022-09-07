США третий раз за год опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Об этом идет речь на портале Базы космических сил Ванденберга.

Запуск ракеты был осуществлен в 11:13 по киевскому времени с военно-воздушной базы США "Ванденберг", расположенной в округе Санта-Барбара штата Калифорния.

Как сообщили в воздушных силах США, цель тестового запуска Minuteman III заключалась в проверке безопасности, эффективности и готовности системы.

Накануне представитель Пентагона Пэт Райдер подчеркнул, что США сообщили России о намерении осуществить испытания в соответствии с договорными обязательствами.

Он также добавил, что испытание является "рутинным", было запланировано давно и не связано с нынешней напряженностью в американо-российских отношениях.

21 апреля Россия испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". В Минобороны США не видели в этом угрозы.

Сергей Згурец, журналист, военный эксперт отметил, что эта ракета фактически предполагает значительно большую мощность, чем предыдущие, "Сармат" несет 16 боеголовок, каждая боеголовка имеет мощность 550 килотонн и способна уничтожить страну размером с Францию.

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