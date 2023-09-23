США требуют от Польши объяснения по поводу заявлений о прекращении поддержки Украины, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности заявил, что Польша по-прежнему готова поддерживать Украину, но точная позиция страны пока неясна.

Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор с восточным соседом, подрывающим жизненно важный союз в борьбе Киева с Россией.

Хотя обе стороны впоследствии призывали к ослаблению напряженности, спор, получивший широкую огласку, поставил под сомнение единство, определяющее отношения между соседями. Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, ставшего политическим бременем для Польши, рискует поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной в борьбе с российским вторжением.

Однако американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства поддерживающей Украину коалиции - усилия, которые, по его словам, вероятнее всего, растянутся на несколько лет.

По словам одного из европейских дипломатов, польские дипломаты приватно заверили иностранных коллег в том, что военная поддержка Украины будет продолжена, пусть и в меньших масштабах. По словам собеседника, потеря поддержки Польши может оказаться губительной для военных действий Украины, поскольку рискует подорвать единство НАТО.