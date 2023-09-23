США требуют от Польши объяснения по поводу заявлений о прекращении поддержки Украины, - Bloomberg
США требуют от Польши разъяснений поддержки Украины после заявления, что Варшава может прекратить военную помощь Киеву
Об этом сообщает Bloomberg.
Высокопоставленный представитель американского оборонного ведомства на условиях анонимности заявил, что Польша по-прежнему готова поддерживать Украину, но точная позиция страны пока неясна.
Ранее на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава прекратила поставки оружия в Украину, обострив спор с восточным соседом, подрывающим жизненно важный союз в борьбе Киева с Россией.
Хотя обе стороны впоследствии призывали к ослаблению напряженности, спор, получивший широкую огласку, поставил под сомнение единство, определяющее отношения между соседями. Ссора, начавшаяся из-за поставок украинского зерна, ставшего политическим бременем для Польши, рискует поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной в борьбе с российским вторжением.
Однако американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками пока не привели к разрушению единства поддерживающей Украину коалиции - усилия, которые, по его словам, вероятнее всего, растянутся на несколько лет.
По словам одного из европейских дипломатов, польские дипломаты приватно заверили иностранных коллег в том, что военная поддержка Украины будет продолжена, пусть и в меньших масштабах. По словам собеседника, потеря поддержки Польши может оказаться губительной для военных действий Украины, поскольку рискует подорвать единство НАТО.
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