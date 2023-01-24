Об этом сообщает CNN .

По словам двух неназванных американских чиновников, администрация Джо Байдена недавно выразила Китаю обеспокоенность в связи с имеющимися у нее доказательствами того, что китайские компании продавали России нелетальное оснащение для использования в Украине. В настоящее время в Белом доме пытаются выяснить, насколько Пекин знаком с этими транзакциями.

Источники CNN в американской и европейских разведках сообщили, что это оснащение содержит бронежилеты и шлемы, но не предусматривает более мощную военную помощь, о которой просила Россия.

По словам одного из американских чиновников, передача оснащения РФ вызывает беспокойство, но на данном этапе Вашингтону не ясно, знает ли об этом центральное правительство. Некоторые официальные лица США считают, что правительству Китая известно о передаче ооснащения и оно должно принять меры, чтобы прекратить поставки.

Ожидается, что этот вопрос станет предметом обсуждения во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, который должен начаться 5 февраля.

CNN подчеркивает, что если администрация Байдена узнает, что центральное правительство Китая намеренно оказывает помощь России или сознательно разрешает такую помощь, США должны будут решить, каким должен быть ответ на такие действия.

Начиная с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины помощники президента США Джо Байдена неоднократно предупреждали Китай о последствиях, если Пекин решит поддержать Россию в конфликте.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 5-6 февраля совершит визит в Пекин и встретится с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Издание Politico пишет, что среди вопросов повестки дня будет война в Украине.

В МИД Китая заявили, что возлагают на визит Энтони Блинкена в Пекин большие надежды.

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