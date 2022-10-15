Об этом сообщает The Washington Post .

Источники американского издания утверждают, что США настаивают на увеличении объемов финансовой помощи для Украины от ЕС. В частности, в минфине США недовольны несоответствием масштаба взятой на себя ЕС ответственности за финансовое положение Украины и реальным положением дел.

Собеседники WP утверждают, что 12 октября министр финансов Джанет Еллен снова отметила необходимость быстрой выплаты прямых денежных платежей, а не кредитов, которые необходимо погасить, для помощи экономике Украины. Комментарии Еллен были завуалированным посланием к ЕС, который почти полностью оказал помощь в кредит.

Также во время встречи мировых финансовых лидеров в Вашингтоне Еллен неоднократно призывала коллег из ЕС к ускорению оказания Украине поддержки и увеличению ее объемов.

"Мы призываем наших партнеров и союзников присоединиться к нам и быстро выполнить свои обязательства перед Украиной, а также активизироваться, чтобы еще больше сделать", - сказала Еллен.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планирует согласовать новый транш военной помощи Украине уже 17 октября и увеличить поддержку более чем до $3 млрд .

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