США требуют освободить арестованного оккупантами в Крыму журналиста Есипенко
Посольство США осудило решение российских оккупантов в Крыму о продлении ареста журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
"Решение о продлении срока содержания под стражей журналиста Есипенко, вынесенное на закрытом заседании "суда" в оккупированном Россией Крыму, стало серьезной судебной ошибкой. Мы призываем оккупационные власти немедленно освободить Есипенко", - говорится в сообщении.
- Напомним, оккупанты задержали корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко 10 марта 2021 года. Его обвинили в незаконном изготовлении взрывного устройства.
- 12 марта Есипенко поместили под стражу. 1 апреля так называемый Киевский районный суд Симферополя продлил его арест до 11 июля.
- К задержанному журналисту в течение 27 дней не допускали адвокатов. Позже он сообщил о пытках со стороны российских спецслужб.
- 6 июля оккупационный суд в Симферополе продлил на полгода арест незаконно удерживаемого гражданина Украины журналиста Владислава Есипенко
- Жена Есипенко Екатерина вышла на одиночный пикет под Офис президента Украины.
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