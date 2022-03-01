США требуют исключения РФ из Совета ООН по правам человека

Об этом сообщает ZN.ua.

"Можно разумно задать вопрос, стоит ли разрешать государству - члену ООН, пытающемуся захватить власть над другим государством - членом ООН, совершая при этом ужасные нарушения прав человека и причиняя гуманитарные страдания, оставаться в этом совете", - сказал Блинкен.



Он предупредил, что преступления РФ "возрастают с каждым часом", ссылаясь на ракетные удары по гражданским объектам.

"Если президенту Путину удастся достичь поставленной им цели свергнуть демократически избранное правительство Украины, кризис с правами человека и гуманитарный кризис только ухудшатся", - сказал дипломат.

Блинкен отметил, что Кремль "усиливает репрессии в России", расправляясь с оппозицией.

Он добавил: "Мы должны направить решительный и единый сигнал о том, что президент Путин должен немедленно прекратить это".