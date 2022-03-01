США требуют исключения РФ из Совета ООН по правам человека
Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил лишить Россию членства в Совете ООН по правам человека
Об этом сообщает ZN.ua.
"Можно разумно задать вопрос, стоит ли разрешать государству - члену ООН, пытающемуся захватить власть над другим государством - членом ООН, совершая при этом ужасные нарушения прав человека и причиняя гуманитарные страдания, оставаться в этом совете", - сказал Блинкен.
Он предупредил, что преступления РФ "возрастают с каждым часом", ссылаясь на ракетные удары по гражданским объектам.
"Если президенту Путину удастся достичь поставленной им цели свергнуть демократически избранное правительство Украины, кризис с правами человека и гуманитарный кризис только ухудшатся", - сказал дипломат.
Блинкен отметил, что Кремль "усиливает репрессии в России", расправляясь с оппозицией.
Он добавил: "Мы должны направить решительный и единый сигнал о том, что президент Путин должен немедленно прекратить это".
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