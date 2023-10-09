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Обзор

США теряют контроль над миром, в первую неделю войны Залужный неделя не общалась с Милли. Акценты мировых СМИ 9 октября

Юрий Мартынович
9 октября, 2023 понедельник
08:35
Мир про Украину

В фокусе международных СМИ внутриполитические проблемы США, не позволяющие решительно отвечать на мировые вызовы. А также СМИ заинтересовали напряженные в начале войны отношения между украинским и американским генералами, которые впоследствии переросли в тесную военную дружбу

На этом и не только фокусировали внимание мировые СМИ на утро 9 октября.

Внешние власти США слабеют из-за внутренних распрей

Джозеф Байден, саміт НАТО

Фото: Getty Images

 

В CNN написали статью о том, что политические потрясения в США препятствуют ее способности адекватно отвечать на еще один глобальный кризис.

Террор в Израиле обострил и без того серьезные вопросы о способности политически раздробленных Соединенных Штатов выработать единый и последовательный ответ на выходящий из-под их контроля мир.

Когда на прошлой неделе в Палате представителей царил хаос, многие республиканцы, демократы и независимые эксперты предупреждали, что анархия, бушующая в политике США, является опасным сигналом для внешнего мира. Но никто не мог предположить, как быстро паралич в Вашингтоне проверит реакцию страны на серьезный глобальный кризис.

Ужасные атаки ХАМАС на израильских гражданских лиц, в результате которых погибли сотни людей и взорвали чувство безопасности в стране, подтолкнули Ближний Восток к пропасти новой эры насилия и нестабильности. Это произошло после периода относительного покоя и после того, как президенты США годами пытались вывести американские войска из региона.

Ответ Израиля на бойню, вызванную главным иранским помощником, повышает вероятность более широкой региональной войны, еще более дестабилизирующей мировой порядок, который уже потряс войной в Украине и кричащими вызовами Китая западной силе.

"Такая опасная ситуация требует спокойного, объединенного и продуманного ответа США при поддержке всего политического спектра. Но проблемы в американской политике, пораженной внутренним экстремизмом, угрозами демократии и гиперполитизацией внешней политики, означают, что объединить страну в опасный момент будет невозможно" , – отмечают журналисты CNN.

Кроме того, США также сталкиваются с беспрецедентным сезоном выборов. Президент с низким рейтингом одобрения, который сталкивается с вопросами пожилого возраста, может противостоять потенциальному кандидату от Республиканской партии, который до дня выборов может быть обвинен в преступлении. Это означает, что в лучшем случае Соединенные Штаты проведут ближайшие месяцы, озабоченные собственным политическим положением. В худшем случае мировая супердержава, гарантирующая демократию, может фактически усилить глобальные срывы и нестабильность.

Республиканский фаворит Дональд Трамп поспешил использовать кризис для своих политических выгод, обвинив президента Джо Байдена в вызвании конфликта из-за "слабости".

"Вопрос внешней политики редко решают выборы в США. Но опасность для Байдена и открытие для Трампа заключается в том, что еще один кризис за границей может разжечь идею о том, что мир переживает смятение, американские власти слабеют, а Байден несчастен. Дома и за рубежом хаос является другом Трампа, раздробленное американское управление не просто создает материальную проблему для Израиля и Украины, чья спасательная линия США, которая борется с неспровоцированным вторжением России, сейчас находится в чрезвычайной опасности из-за ультраправых республиканцев. с Ираном, главным сторонником ХАМАС, а также Россией и Китаем - что США безнадежно разобщены и могут бороться за власть, чтобы защитить свои интересы", - признают в CNN.

"Убийца Путин уверен в собственной безнаказанности"

Путін

Фото: gettyimages

 

The Guardian опубликовали блог популярного британского журналиста и писателя Питера Помаранцева, являющегося экспертом по медиа и пропаганде в современной России. Он назвал свою статью: "Убийца Путин уверен в собственной безнаказанности. Он не может ошибаться больше".

"Неделя была удачной для Владимира Путина. В четверг российская ракета попала в кафе на востоке Украины, убив более 50 человек, в том числе шестилетнего мальчика. В понедельник сторонник России Роберт Фицо был избран премьер-министром Словакии, который пообещал сократить войска Украине. В Америке между республиканцами и демократами идет кулачная борьба по финансированию Украины, а ранее двухпартийный вопрос становится все более полярным. Между тем ЕС признает, что не может сравниться с уровнем поддержки США", - пишет он.

Он считает, что с каждым безнаказанным зверством нынешняя Россия становится все ближе к цели – продолжение эпохи безнаказанности, когда диктаторы могут убивать мирных жителей и уничтожать целые нации, как им вздумается. "И в то время как союзники Украины трескаются и шатаются, российское производство оружия растет до беспрецедентных уровней, выпуская больше беспилотников и ракет. Путин считает, что если он сможет сохранить это до ноября 2024 и Дональд Трамп победит на выборах в США, он победит" ", – пишет Помаранцев.

Однако он отмечает, что не все так плохо выглядит, как кажется. Например, хотя основное внимание уделяется западным военным поставкам в Украину, но есть обратная сторона этого – собственные военные поставки России. Украинцы уже использовали морские беспилотники, незаметно скользящие по воде, чтобы помешать российскому Черноморскому флоту и разрешили экспортировать зерно через Черное море и помочь накормить мир.

Россия фатально зависит от западных технологий в создании высокоточного оружия; Ее дроны зависят от импорта компонентов оружия из Ирана и Северной Кореи. Каждое из них можно нарушить несколькими способами, если, по мнению журналиста, Запад проявит творчество. Критические обновления программного обеспечения могут быть прерваны. Основные компоненты могут быть повреждены. Машины убийства, убивающие украинских детей, можно и нужно разрушить и вывести из строя.

"Социология показывает, что даже якобы избиратели-изоляционисты-республиканцы считают, что США правы, помогая более слабой борющейся за свою свободу стране. Республиканцы считают, что каждый имеет право жить в свободе, и США должны отстаивать свободу в любое время возможно. Однако им не нравится отсутствие четких целей выиграть войну", - пишет журналист.

Гретхен Бартон, которая помогла провести исследование, говорит, что фраза Белого дома о том, что тот будет поддерживать Украину "столько, сколько нужно", непопулярна, добавляя: "Это не имеет цели. Нет четкой миссии или конечного состояния. Это звучит как" вечная война", как американское вторжение в Ирак, со всем принесенным хаосом и разрушениями. Американцам нужно увидеть путь к победе, где таких хулиганов, как Путин, останавливают, мир стабилизируют и справедливость восстанавливают. Американцы не хотят, чтобы это затягивалось – они хотят решительно закрыть российскую машину убийств".

Однако, как пишет Помаранцев, вместо того, чтобы начать эру безнаказанности, вторжение в Украину вдохновляет на противоположные усилия. "С первого дня вторжения, – говорит Ибрагим Олаби, юридический руководитель Reckoning Project, – разные группы начали процесс борьбы с безнаказанностью на всех фронтах – процесс, который сам по себе усложняет преступникам выйти сухими из воды".

Отношения между Залужным и Милли – от непонимания до военной дружбы

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі

Фото: коллаж Эспрессо

 

The Washington Post написали о военной дружбе генерала Валерия Залужного и эксруководителя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли.

"Вскоре после того, как Россия вторглась, старший военный офицер Украины обратился к борьбе своей страны за выживание с генералом Марком А. Милли, главой Объединенного комитета начальников штабов: у Украины было лишь несколько функциональных самолетов, сказал генерал Валерий Залужный, и ей срочно нужна западная помощь", - пишут журналисты.

По словам Залужного, на исходе разговора у него было ощущение, что "я говорю сам с собой". Он полностью прекратил общение с Милли на неделю. Чаты с его важнейшим международным коллегой проходили через день.

"Откровенно говоря, из-за своей молодости и глупости я признаю, что это была моя ошибка", - сказал 50-летний Залужный в интервью The Washington Post. "Это была настоящая катастрофа".

Этот момент стал неудачей в решающих и сложных отношениях между двумя военачальниками, которые в конце концов сблизились лично, работая вместе в борьбе за существование Украины. Залужный, занимавший высший пост в Украине менее года, когда Россия напала, сказал, что полагается на Милли, ушедшего в отставку в прошлом месяце в возрасте 65 лет, по стратегии и помощи в обеспечении оружия.

Но отношения, как и большие связи между Вашингтоном и Киевом во время войны, оставались напряженными. В то время как официальные лица США пообещали продолжать поставлять оружие и разведывательные данные, чтобы держать Россию в страхе, они иногда возмущались требованиями Украины по более крупным и более быстрым поставкам. И хотя украинцы были благодарны за помощь США, американцы просили ограничить удары по территории России.

В течение 19 месяцев Залужный и Милли часами обсуждали развитие событий в поле боя во время регулярных звонков. В настоящее время Соединенные Штаты направили Киеву оборудование более чем на 40 миллиардов долларов, став крупнейшим донором военной помощи. А Милли, в своей роли телохранителя огромного арсенала Америки, представлял спасительный круг для украинских военачальников, когда они боролись с гораздо большим и лучше вооруженным врагом.

Выход Милли на пенсию 30 сентября означал конец рабочих отношений, описанных Залужным как критические для успехов Украины на поле боя. Теперь он должен наладить отношения с преемником Милли, генералом ВВС Чарльзом К. Брауном-младшим. Эти двое мужчин не общались с тех пор, как Браун пришел на должность на прошлой неделе.

Читайте также: Смена генералов в США: чем запомнился Марк Милли и что ждать Украине от бывшего пилота Чарльза Брауна

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