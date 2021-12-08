США стремятся к стратегической нейтральности России по отношению к Китаю, - эксперт о причинах переговоров Байдена и Путина
Эксперт Богдан Бондаренко заявил, что США в первую очередь пытаются сделать РФ нейтральной в отношении Китая
Об этом он сказал в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Путин после 2007 года заявил о том, что его сильно оскорбили. О том, что НАТО продвигается на Восток. Действительно, он пытается вернуться к статусу геополитического игрока, но не только за счет Украины. Тезис о том, что нужны какие-то обязательства о невступление Украины в НАТО – юридических обязательств не может быть никаких в силу международного права”, – заявил Бондаренко.
Он считает, что если будет подобная договоренность, то фактически за Россией будет прописана сфера влияния и контроля или сфера невмешательства других государств.
"Повод для того, чтобы США сейчас тратили столько времени на разговоры с РФ, есть не то, что он (Путин, - ред.) бряцает оружием на нашей границе. Первоочередная причина - США нужно добиться стратегической нейтральности РФ по отношению к Китаю. Мы действительно являемся инструментом для этого и Путин хочет его использовать. Но ключевой повод в другом, в другом полушарии", - сказал эксперт.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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