США станут посредниками в передаче Украине танков времен СССР из стран ЕС, - NYT

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The New York Times .

Собеседник сообщил, что США решили стать посредниками после запроса президента Украины Владимира Зеленского.

По данным источников, поставки танков начнутся в ближайшее время. Танки позволят украинским военным наносить удары по российским объектам на Донбассе.