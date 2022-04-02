США станут посредниками в передаче Украине танков времен СССР из стран ЕС, - NYT
США станут посредниками при передаче танков советского производства из стран Евросоюза Украине
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на The New York Times .
Собеседник сообщил, что США решили стать посредниками после запроса президента Украины Владимира Зеленского.
По данным источников, поставки танков начнутся в ближайшее время. Танки позволят украинским военным наносить удары по российским объектам на Донбассе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное