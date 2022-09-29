США стали активнее призывать Индию и Китай остановить Путина от ядерного удара, - Politico
В США считают, что самым эффективным способом остановить Путина от применения ядерного оружия будет убедить лидеров Китая и США повлиять на российского диктатора
Об этом сообщает издание Politico.
"США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы направить Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России", - пишет издание.
В частности, внутри и за пределами администрации президента США Джо Байдена растут призывы привлечь Китай и Индию, два больших государства с тесными связями с Москвой, чтобы усилить давление на Путина, предупредив о последствиях такого шага (в частности, удара по Украине).
"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия. Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", - сказал американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.
Он также отметил, что американские дипломаты давили как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы они давили на Путина.
"В ряде разговоров со странами Индо-Тихоокеанского региона - союзниками, партнерами или другими - мы отмечали важность выступления одним голосом против использования ядерного оружия в Украине", - заявил чиновник.
Издание пишет, что официальные лица США считают, что привлечение лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди является одним из наиболее перспективных способов изменить мнение Путина, поскольку они якобы оказывают значительное влияние на диктатора.
- 28 сентября директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что пока нет доказательств, что Россия готовится применить против Украины ядерное оружие . По его словам, США серьезно воспринимают угрозы российского диктатора Владимира Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения, нет.
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