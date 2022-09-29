Об этом сообщает издание Politico.

"США и их союзники надеются сплотить международное сообщество, чтобы направить Путину четкий сигнал: использование ядерного оружия вызовет негативную реакцию даже со стороны друзей России", - пишет издание.

В частности, внутри и за пределами администрации президента США Джо Байдена растут призывы привлечь Китай и Индию, два больших государства с тесными связями с Москвой, чтобы усилить давление на Путина, предупредив о последствиях такого шага (в частности, удара по Украине).

"Они могли бы сообщить Путину, насколько катастрофически плохой идеей было бы любое применение ядерного оружия. Они должны это сделать. Я надеюсь, что они это сделают", - сказал американский чиновник, занимающийся политикой нераспространения.

Он также отметил, что американские дипломаты давили как на региональных друзей, так и на врагов России, чтобы они давили на Путина.

"В ряде разговоров со странами Индо-Тихоокеанского региона - союзниками, партнерами или другими - мы отмечали важность выступления одним голосом против использования ядерного оружия в Украине", - заявил чиновник.

Издание пишет, что официальные лица США считают, что привлечение лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди является одним из наиболее перспективных способов изменить мнение Путина, поскольку они якобы оказывают значительное влияние на диктатора.

28 сентября директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что пока нет доказательств, что Россия готовится применить против Украины ядерное оружие . По его словам, США серьезно воспринимают угрозы российского диктатора Владимира Путина, однако реальных доказательств, что РФ собирается применить оружие массового уничтожения, нет.

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