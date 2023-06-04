США создают революцию на поле боя: в 2025-м сбивать дроны и снаряды будут боевые лазеры
В США компания Raytheon проводит успешные испытания уникальной разработки — первой в мире боевой машины с боевой лазерной установкой DE M-SHORAD, поражающей цели не кинетически, а высокоэнергетическим лазерным лучом
Вооружение бронемашины Страйкер DE M-SHORAD: радар, оптико-локационная станция, радиоэлектронная разведка и боевой лазер мощностью в 50 кВт. Назначение – противовоздушная оборона ближнего действия передовых подразделений. Основная тактическая единица – взвод из четырех боевых машин, прикрывающих целый район и друг друга.
Первые четыре прототипа уже успешно испытываются, в 2024 году на испытание будет направлен еще один взвод таких машин, а в 2025-м запланировано принятие на вооружение.
Какие цели должны уничтожать Страйкер DE M-SHORAD:
- Дроны всех типов определяются на расстоянии до 8 км, с ближней дистанции сбиваются, с больших расстояний может выводиться из строя оптика.
- Оптико-электронные приборы, детекторы, прицелы всех видов орудия.
- Ракеты, снаряды, минометные мины.
Боезапас при этом у боевой машины фактически не ограничен, потому что он бьет зарядом энергии, перехватить который невозможно, если рядом работает система питания для энергетической установки, она может работать длительное время. На июль 2022-го инженеры Raytheon заявили о 20 тысячах часов работы их лазерной установки.
То есть подразделение, которое атакует при поддержке Страйкера DE M-SHORAD, сможет полностью защититься от всех типов обычных дронов на поле боя, ни один "Ланцет", "Орлан", Мавик" к нему не приблизится.
Противотанковые ракетные комплексы, если будут производить выстрел, будут выводиться из строя из-за поражения оптического прицела и самих ракет, если они долетят.
Все артиллерийские снаряды, минометные мины, ракеты разных типов, направленные на место, где применяется боевая лазерная установка, будут уничтожены.
Будут определяться и уничтожаться и другие виды прицелов и дальномеров.
Применение боевых лазеров предоставит большое тактическое преимущество на поле боя и приведет к очередной революции в тактике.
Фото: US Army
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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