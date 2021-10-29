США: союзники должны снять ограничения на поставку летального оружия Украине
США призвали союзников и партнеров снять ограничения на поставку Украине летальной оборонной помощи
Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер на мероприятии Центра стратегических и международных исследований "Усилия США в сфере безопасности и обороны в регионе Черного моря", передает Укринформ.
"Самое первое, о чем я хотела бы упомянуть, - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи. У нас есть ряд союзников, которые имеют эти ограничения, - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но некоторые также имеют эти ограничения по продаже (летальных вооружений, - ред.). Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - сказала Купер.
Помощница министра обороны США напомнила, что США поставили Украине и Грузии противотанковые комплексы Javelin и подчеркнула, что Украина и дальше находится в фокусе внимания США.
"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", - сказала Купер.
В то же время помощница главы Пентагона отметила важность реформ в оборонной и других сферах в Украине.
- Напомним, ранее США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине объемом $60 млн, включающем бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты от российской агрессии.
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