США: союзники должны снять ограничения на поставку летального оружия Украине

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер на мероприятии Центра стратегических и международных исследований "Усилия США в сфере безопасности и обороны в регионе Черного моря", передает Укринформ.



"Самое первое, о чем я хотела бы упомянуть, - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи. У нас есть ряд союзников, которые имеют эти ограничения, - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но некоторые также имеют эти ограничения по продаже (летальных вооружений, - ред.). Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - сказала Купер.



Помощница министра обороны США напомнила, что США поставили Украине и Грузии противотанковые комплексы Javelin и подчеркнула, что Украина и дальше находится в фокусе внимания США.



"Мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты", - сказала Купер.



В то же время помощница главы Пентагона отметила важность реформ в оборонной и других сферах в Украине.

Напомним, ранее США объявили о новом пакете безопасности помощи Украине объемом $60 млн, включающем бронебойные системы Javelin и другое оборонное летальное и нелетальное оборудование для защиты от российской агрессии.